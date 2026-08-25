В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Урожай»

В музее-заповеднике «Коломенское» 30 августа состоится фестиваль «Урожай». Мероприятие пройдет на территориях Казанского, Дьяковского и Вознесенского садов, а также на площади перед Дворцом царя Алексея Михайловича, рассказали организаторы.