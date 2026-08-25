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Газета «Культура»

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В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Урожай»

В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Урожай»

В музее-заповеднике «Коломенское» 30 августа состоится фестиваль «Урожай». Мероприятие пройдет на территориях Казанского, Дьяковского и Вознесенского садов, а также на площади перед Дворцом царя Алексея Михайловича, рассказали организаторы.

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