В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Урожай»

В музее-заповеднике «Коломенское» 30 августа состоится фестиваль «Урожай». Мероприятие пройдет на территориях Казанского, Дьяковского и Вознесенского садов, а также на площади перед Дворцом царя Алексея Михайловича, рассказали организаторы.
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