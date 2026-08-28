Ипотечные каникулы за второго ребенка станут доступны россиянам с 1 сентября

Право на ипотечные каникулы необходимо подтвердить документами В России с 1 сентября семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право оформить ипотечные каникулы продолжительностью до полутора лет.
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