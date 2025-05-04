Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Только нестандартный креатив поможет Белому дому отыграть проигранную партию Проигрывая партию левым глобалистам, Дональд Трамп, похоже, теряется, и уступает давлению русофобского, близкого к неоконсерваторам, крыла своей партии.

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