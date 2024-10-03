Юнчуань стремится построить высокотехнологичный “город кино”

Район Юнчуань (Yongchuan) в городе Чунцин (Chongqing), где находится крупнейшая в Китае киностудия цифровых технологий, использующая виртуальные сцены на протяжении всего съемочного процесса, стремится стать высокотехнологичным центром производства фильмов и телепередач.