Юнчуань стремится построить высокотехнологичный “город кино”

Район Юнчуань (Yongchuan) в городе Чунцин (Chongqing), где находится крупнейшая в Китае киностудия цифровых технологий, использующая виртуальные сцены на протяжении всего съемочного процесса, стремится стать высокотехнологичным центром производства фильмов и телепередач.
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