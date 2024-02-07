Военный Субботник: Военно-политическая санта-барбара. Андрей Мартьянов в прямом эфире

Андрей Мартьянов (США)-военно-политический аналитик из США ответит на вопросы зрителейютуб канал А.Мартьянова: =============Подарок на фронтЖелающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.
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