«Внимание всем!» Сегодня в Омске и области заработают сирены, а в эфире ТВ и радио появится специальный сигнал.
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«Внимание всем!» Сегодня в Омске и области заработают сирены, а в эфире ТВ и радио появится специальный сигнал.