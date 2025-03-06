Кто «открывал ворота» на Курщину?

Валерий Самойлов Ну..., наконец то вскрыли:по чьей вине ВСУ свободно вошли в Курскую обл!!! Пожизненное заключение или смерть!!! Такое наказание должно быть предателям-коррупционерам!!!

Ирина Лодяновa Беженцев заселить в дома вороватых чинуш,а их с семьями в ПВС! И конфискация!