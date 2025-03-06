ALMA PATER Закончили подсчет денег, изъятых в ходе ареста командного состава одной из дивизии 20-й армии.
Кто «открывал ворота» на Курщину?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Самойлов
Ну..., наконец то вскрыли:по чьей вине ВСУ свободно вошли в Курскую обл!!! Пожизненное заключение или смерть!!! Такое наказание должно быть предателям-коррупционерам!!!
Ответить
1 д.
Ирина Лодяновa
Беженцев заселить в дома вороватых чинуш,а их с семьями в ПВС! И конфискация!
Ответить
23 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ВОТ ЗА КЕМ НАДО ЗАКРЫТЬ ВОРОТА. НАВСЕГДА !!!
Ответить
23 час.
Свежие комментарии