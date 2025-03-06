Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто «открывал ворота» на Курщину?

Кто «открывал ворота» на Курщину?

ALMA PATER Закончили подсчет денег, изъятых в ходе ареста командного состава одной из дивизии 20-й армии.

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Комментарии
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Валерий Самойлов
Ну..., наконец то вскрыли:по чьей вине ВСУ свободно вошли в Курскую обл!!! Пожизненное заключение или смерть!!! Такое наказание должно быть предателям-коррупционерам!!!
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1 д.
Ирина Лодяновa
Беженцев заселить в дома вороватых чинуш,а их с семьями в ПВС! И конфискация!
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23 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ВОТ ЗА КЕМ НАДО ЗАКРЫТЬ ВОРОТА. НАВСЕГДА !!!
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23 час.
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