Не витязь, но на распутье

Мысли Бабы Яги - Вы что творите, *** ***(цензура)? Вы издеваетесь надо мной, что ли? Я вам американским вашим языком написал уже, что сожалею! Какие вам ещё извинения нужны? Возмущённый хлопец высказывал своему секретарю Никифорову всё, что у него на душе накипело за день.