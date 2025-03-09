Мысли Бабы Яги - Вы что творите, *** ***(цензура)? Вы издеваетесь надо мной, что ли? Я вам американским вашим языком написал уже, что сожалею! Какие вам ещё извинения нужны? Возмущённый хлопец высказывал своему секретарю Никифорову всё, что у него на душе накипело за день.
Не витязь, но на распутье
Комментарии
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Александр Салтановский
"Костюм себе с галстуком купить, что ли…" Лучше купи себе мыло душистое и верёвку крепкую, скоро пригодятся!
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9 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Мыло душистое это для бани с макороной?
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8 час.
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