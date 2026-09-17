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Соболев – лучший игрок матча «Зенита» и «Балтики» с 8.4 по Индексу ГОЛа

Александр Соболев стал лучшим футболистом матча 9-го тура Альфа-банк РПЛ между « Зенитом » и «Балтикой» (3:2) по Индексу ГОЛа .

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