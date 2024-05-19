Торопецкие поисковики открыли новый сезон

Накануне Дня Победы в Тверской области прошло торжественное открытие Вахты памяти. Она ежегодно объединяет неравнодушных людей, тех, кто делает все возможное, чтобы сохранить для потомков имена дедов и прадедов – защитников Родины.
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