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Крымская газета

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Какой сегодня день: 20 октября

Какой сегодня день: 20 октября

Сегодня, 20 октября,отмечается День отца в России.  В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, официально установленный Указом Президента «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

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