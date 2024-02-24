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Кулеба предложил Бербок изменить немецкое название Одессы

Кулеба предложил Бербок изменить немецкое название Одессы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил своей коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая без официального объявления прибыла в Одессу, изменить название города на немецком языке на украинский манер, чтобы оно писалось с одной буквой с.

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