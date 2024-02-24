Кулеба предложил Бербок изменить немецкое название Одессы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил своей коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая без официального объявления прибыла в Одессу, изменить название города на немецком языке на украинский манер, чтобы оно писалось с одной буквой с.