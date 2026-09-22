Grand jury: No charges in the death of Nolan Wells

A grand jury found no criminal charges in the death of Mississippi Black teen Nolan Wells who died on a boating trip with his white friends.
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