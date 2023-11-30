Опасная глупость интригана: Захарова прокомментировала запрет на ее пролет над Болгарией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась решением болгарских властей отказать самолету главы ведомства Сергея Лаврова в пролете в воздушном пространстве страны, если на борту будет находиться она.
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