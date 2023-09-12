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«Уральские авиалинии» рассказали о пилоте, посадившем самолет в поле под Новосибирском

32-летний командир корабля Сергей Белов - потомственный пилот, и с детства мечтал об этой профессии.<strong>Командир воздушного судна Airbus A320 Сергей Белов, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, является потомственным пилотом.

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