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Пассажиропоток в Забайкальском крае сократился на 10 миллионов человек

Пассажиропоток в Забайкальском крае сократился на 10 миллионов человек

В Забайкальском крае за последний год произошло значительное сокращение пассажиропотока. Согласно данным, опубликованным на сайте Забайкалкрайстата, количество пассажиров, перевезенных автобусами общего пользования, уменьшилось более чем на 10 миллионов человек.

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