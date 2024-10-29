Пассажиропоток в Забайкальском крае сократился на 10 миллионов человек

В Забайкальском крае за последний год произошло значительное сокращение пассажиропотока. Согласно данным, опубликованным на сайте Забайкалкрайстата, количество пассажиров, перевезенных автобусами общего пользования, уменьшилось более чем на 10 миллионов человек.