❌ Большая часть пешеходных маршрутов «Заповедного Крыма» закрыта из-за пожароопасности Вводится дополнительное ограничение на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов на 2 недели.
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❌ Большая часть пешеходных маршрутов «Заповедного Крыма» закрыта из-за пожароопасности Вводится дополнительное ограничение на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов на 2 недели.