В Мелитополь доставили гуманитарный груз из Архангельской области

Сейчас в Мелитополе временно находится столица Запорожской области, вошедшей два года назад в состав Российской ФедерацииСейчас в Мелитополе временно находится столица Запорожской области, вошедшей два года назад в состав Российской ФедерацииТам побывала гуманитарная миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» — привезла посылки для одной из воинских частей.