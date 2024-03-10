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В Мелитополь доставили гуманитарный груз из Архангельской области

Сейчас в Мелитополе временно находится столица Запорожской области, вошедшей два года назад в состав Российской ФедерацииСейчас в Мелитополе временно находится столица Запорожской области, вошедшей два года назад в состав Российской ФедерацииТам побывала гуманитарная миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» — привезла посылки для одной из воинских частей.

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