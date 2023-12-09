Дмитрий Медведев: от дворника до заместителя председателя совета безопасности РФ Елена ГалицкаяДмитрий Медведев, выдающийся российский политик, пройдя путь от юридического образования до заместителя председателя Совета безопасности РФ, оставляет за собой удивительные воспоминания и достижения, передают журналисты ftimes.
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