Дмитрий Медведев: от дворника до заместителя председателя совета безопасности РФ Елена ГалицкаяДмитрий Медведев, выдающийся российский политик, пройдя путь от юридического образования до заместителя председателя Совета безопасности РФ, оставляет за собой удивительные воспоминания и достижения, передают журналисты ftimes.