В Медеуском районе Алматы демонтируют незаконную двухэтажную пристройку

В Медеуском районе Алматы начался демонтаж незаконной двухэтажной пристройки к жилому дому. Работы проводятся по решению суда после того, как собственник не устранил нарушения, выявленные при реконструкции здания, сообщили в городском акимате.
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