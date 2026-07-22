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«После Фишера: Инквизитор»: чем закончился третий сезон сериала с Александром Петровым и Юлией Снигирь

«После Фишера: Инквизитор»: чем закончился третий сезон сериала с Александром Петровым и Юлией Снигирь

Раскрываем концовку детективного триллера со всеми спойлерами. «После Фишера: Инквизитор», 2026 кадр из сериала«После Фишера: Инквизитор» — третий сезон криминальной антологии «Фишер», который стартовал в мае и завершился 16 июля.

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