«После Фишера: Инквизитор»: чем закончился третий сезон сериала с Александром Петровым и Юлией Снигирь

Раскрываем концовку детективного триллера со всеми спойлерами. «После Фишера: Инквизитор», 2026 кадр из сериала«После Фишера: Инквизитор» — третий сезон криминальной антологии «Фишер», который стартовал в мае и завершился 16 июля.