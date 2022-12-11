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Марокко прошло Португалию и довело Роналду до слез, Франция выбила Англию, журналист умер во время матча, Плющенко и Авербух просят миллионы на шоу, Нойер сломал ногу и другие новости

Марокко прошло Португалию и довело Роналду до слез, Франция выбила Англию, журналист умер во время матча, Плющенко и Авербух просят миллионы на шоу, Нойер сломал ногу и другие новости

1. Снова сенсация на ЧМ-2022 – Марокко выбило Португалию (1:0) в 1/4 финала и вышло в полуфинал! Впервые сборная из Африки вышла в 1/2 финала чемпионата мира.

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