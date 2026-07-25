«Берёшь грант в России - помогаешь Азербайджану»: Плющенко будет поддерживать бакинских фигуристов по просьбе Эмина Агаларова

Владимир Петросов

После того, что произошло с ЛЮДЬМИ в "Крокусе", физиономия Агаларова (больше отца) стала отвратительна. Сам Эмин, как певец, может быть "на любителя", но вот скотское отношение к Людям, "для которых отстроил" концертный зал - это на семейство должно "давить" всю их оставшуюся жизнь. А связка Плющенко-Рудковская, ищут "слабое место" в казне РФ, чтобы, по возможности, оттяпать побольше. Это их кредо.