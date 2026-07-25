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«Берёшь грант в России - помогаешь Азербайджану»: Плющенко будет поддерживать бакинских фигуристов по просьбе Эмина Агаларова

«Берёшь грант в России - помогаешь Азербайджану»: Плющенко будет поддерживать бакинских фигуристов по просьбе Эмина Агаларова

Телеканал "78" В российских соцсетях, мягко говоря, высказыванию не порадовались, несмотря на все ритуальные слова о том, что спорт должен только объединять.

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Комментарии
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Владимир Петросов
После того, что произошло с ЛЮДЬМИ в &quot;Крокусе&quot;, физиономия Агаларова (больше отца) стала отвратительна. Сам Эмин, как певец, может быть &quot;на любителя&quot;, но вот скотское отношение к Людям, &quot;для которых отстроил&quot; концертный зал - это на семейство должно &quot;давить&quot; всю их оставшуюся жизнь. А связка Плющенко-Рудковская, ищут &quot;слабое место&quot; в казне РФ, чтобы, по возможности, оттяпать побольше. Это их кредо.
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1 м.
s
slmar
а кето вообче надал им титул звезды они п--зды
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1 м.
Людмила
Что сделал этот Плющенко для России? Роднина пристроилась в госдуру, подрабатывает на пенсии. А этот мерзкий тип жил - пировал за счёт наших налогов, обосрал Россию и хочет продолжать доить наш бюджет! Тварь неблагодарная вместе с Рудковской. Жаль только ребёнка. Из-за своих амбиций делают его тоже мерзавцем с детства.
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1 м.