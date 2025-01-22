Российская авиация уничтожила склады с боеприпасами в зоне СВО

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили склады с боеприпасами и горючим, а также точки пуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии