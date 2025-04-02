Техноблог от МК в Израиле

Привет, технарики и космические энтузиасты! Ваш любимый техноблогер снова на связи, чтобы рассказать о том, как наш любимый межгалактический мечтатель продолжает сжигать инвестировать миллиарды долларов в попытке колонизировать всё, что движется в Солнечной системе .
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