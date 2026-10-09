РФ неоднократно выражала готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако Киев и европейские представители не демонстрируют встречной заинтересованности и не предпринимают необходимых шагов.
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