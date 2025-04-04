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Царьград

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США ждут отчета от Дмитриева: переговоры с Вашингтоном продолжаются

США ждут отчета от Дмитриева: переговоры с Вашингтоном продолжаются

Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел встречи с ключевыми чиновниками в Вашингтоне. США ожидают его отчет перед Владимиром Путиным, чтобы продолжить переговоры, направленные на разрешение конфликта на Украине.

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