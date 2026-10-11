Дмитриев призвал компанию Маска начать строить тоннель между РФ и США

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента по вопросам инвестиций и экономического взаимодействия с другими государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций, обратился к компании The Boring Company основанной Илоном Маском, с предложением приступить к строительству тоннеля, соединяющего Россию и Соединенные Штаты.