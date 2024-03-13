📌Приглашаем юношей и девушек освоить профессию БУДУЩЕГО! Открыт набор в объединение дополнительного образования «Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА)» для юношей и девушек от 11 до 17 лет.
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📌Приглашаем юношей и девушек освоить профессию БУДУЩЕГО! Открыт набор в объединение дополнительного образования «Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА)» для юношей и девушек от 11 до 17 лет.