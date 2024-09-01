Наемников из Франции и Дании заподозрили в преступлениях в Харьковской области

В Харьковской области установили двух офицеров из Франции и одного датчанина, которых подозревают в военных преступлениях, сообщил в беседе с РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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