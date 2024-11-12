Литовский активист помочился на памятник воинам-освободителям в Судже

ИН

Ирина Некрасова

Совершенно справедливо. Только вот некому этим заниматься, к несчастью. И законы у нас мягче мягкого. Потому то вечный огонь загасят уроды, то шашлык на нем пожарят, то памятники воинам осквернят, то могилы... А где показательная суровая кара?!?! Если уроды видят только преступления, но не видят наказания, то уроды эти будут совершать свои мерзости бесконечно.