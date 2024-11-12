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Литовский активист помочился на памятник воинам-освободителям в Судже

Литовский активист помочился на памятник воинам-освободителям в Судже

Литовский активист Валдас Барткевичус помочился на памятник воинам-освободителям в Судже. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram.

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Комментарии
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АК
Александр Крылов
Русофобским шпротникам, как и укронацистам, за такие поступки следует отрезать органы, чтобы не плодились.
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22 час.
ИН
Ирина Некрасова
Совершенно справедливо. Только вот некому этим заниматься,  к несчастью. И законы у нас мягче мягкого. Потому то вечный огонь загасят уроды, то шашлык на нем пожарят, то памятники воинам осквернят, то могилы... А где показательная суровая кара?!?! Если уроды видят только преступления, но не видят наказания, то уроды эти будут совершать свои мерзости бесконечно.
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21 час.

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