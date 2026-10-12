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Мировое обозрение

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Комиссию «Почты России» за доставку пенсий повысят до 1,5% в 2027 году

Комиссию «Почты России» за доставку пенсий повысят до 1,5% в 2027 году

Главное в тезисах: Комиссия вырастет: с 1,17% до 1,5% в 2027 году — соответствующее решение заложено в проект бюджета Социального фонда России.

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