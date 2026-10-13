Бывший высокопоставленный дипломат США Час Фриман заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится разделом значительной части её территории между соседями.
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