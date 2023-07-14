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А что именно несут в себе F-16? - Мы разбираться не будем!

А что именно несут в себе F-16? - Мы разбираться не будем!

Уж если дошло до страшного, то надо так, чтобы получил обком! Ну, а следом за ним бритиши и остальные братья по разуму.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фууууууу, каким мерзким  языком  написана  эта смердящая  цидулька. Заодно  оболгал  Путина, Пригожина, ЧВК.Путин никогда  не назвал Пригожитна предателем и не ставил его  вне закона. В РФ  нет  вообще  такого положения - ставить человека вне закона.
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