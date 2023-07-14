А что именно несут в себе F-16? - Мы разбираться не будем!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕОбществоПодписатьсяА что именно несут в себе F-16? - Мы разбираться не будем!Уж если дошло до страшного, то надо так, чтобы получил обком! Ну, а следом за ним бритиши и остальные братья по разуму.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир АлтайцевФууууууу, каким мерзким языком написана эта смердящая цидулька. Заодно оболгал Путина, Пригожина, ЧВК.Путин никогда не назвал Пригожитна предателем и не ставил его вне закона. В РФ нет вообще такого положения - ставить человека вне закона.Ответить1 д.
Свежие комментарии