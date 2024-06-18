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Царьград

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Эксперт назвала самые экологичные городские округа Подмосковья

Эксперт назвала самые экологичные городские округа Подмосковья

В списке одиннадцать муниципалитетов.Самые экологичные городские округа Подмосковья перечислила директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, в списке одиннадцать муниципалитетов, которые в основном расположены на западе региона.

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