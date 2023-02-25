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Вокалисты Института культуры покорили лихославльскую публику

Вокалисты Института культуры покорили лихославльскую публику

В Центре культуры и досуга города Лихославль Тверской области при поддержке региональной общественной организации «Федерация футбола Тверской области» состоялся открытый концерт студентов 1 курса магистратуры Института культуры и искусств МГПУ.

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