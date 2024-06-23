В Беларуси завершились международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

С 19 по 23 июня в Минске проходили Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок Общественного объединения «Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта», в которых приняли участие спортивные сборные команды МЧС России и Республики Беларусь.