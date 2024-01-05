«Посмещище!» Фредерик Вассёр критикует судейство в Формуле 1

«Посмещище!» Фредерик Вассёр критикует судейство в Формуле 1FerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассер считает, что в новом году судьям Формулы 1 стоит быть последовательнее в своих решениях, в чем в 2023-м.
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