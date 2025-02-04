Сухая кожа ног (икры, пятки) — что делать

Проблема сухой кожи ног многих волнует не только зимой, но и круглый год. Если у вас это состояние обостряется преимущественно в холодное или жаркое время года, то, скорее всего, триггером является сухой воздух зимой и пыль летом.
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