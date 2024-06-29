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Царьград

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В аэропорту Антальи застряли 200 туристов: Люди теряют сохнание, делятся водой

В аэропорту Антальи застряли 200 туристов: Люди теряют сохнание, делятся водой

В аэропорту турецкой Антальи застряли порядка 200 русских туристов. Двое взрослых и ребёнок потеряли сознание из-за жары.

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