Придется раскошелиться. Сколько стоят самые роскошные номера в отелях Владивостока в новогоднюю ночь?

Планировать новогоднюю ночь многие приморцы начинают минимум за месяц до, а иногда и раньше. Говорят, «как Новый год встретишь, так его и проведешь», поэтому многие готовы хорошо потратиться и получить максимум положительных эмоций: дорого, богато, красиво.
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