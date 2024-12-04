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Придется раскошелиться. Сколько стоят самые роскошные номера в отелях Владивостока в новогоднюю ночь?

Придется раскошелиться. Сколько стоят самые роскошные номера в отелях Владивостока в новогоднюю ночь?

Планировать новогоднюю ночь многие приморцы начинают минимум за месяц до, а иногда и раньше. Говорят, «как Новый год встретишь, так его и проведешь», поэтому многие готовы хорошо потратиться и получить максимум положительных эмоций: дорого, богато, красиво.

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