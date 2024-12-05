Житель Оренбурга получил на Ямале 4 года тюрьмы за целую серию нарушений закона

Житель Оренбурга получил на Ямале 4 года уголовного наказания за целую серию правонарушений. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, установлено, что в отношении мужчины, осужденного за грабеж, еще в 2019 году установлен административный надзор сроком на 3 года.