Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?

Один из активов государственного «Совкомфлота» попытались обанкротить налоговики. В истории оказался замешан офшор SCF Management Services (Cyprus) Ltd, который был связан с членом совета директоров Объединённой судостроительной корпорации, топ-менеджером Совкомфлота Игорем Тонковидовым.