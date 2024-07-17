Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?

Один из активов государственного «Совкомфлота» попытались обанкротить налоговики. В истории оказался замешан офшор SCF Management Services (Cyprus) Ltd, который был связан с членом совета директоров Объединённой судостроительной корпорации, топ-менеджером Совкомфлота Игорем Тонковидовым.
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