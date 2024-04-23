Наталья Бударина и Константин Мазуревский приняли участие в международном наблюдении за выборами депутатов парламента Мальдивской Республики

21 апреля 2024 года секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член Центризбиркома Константин Мазуревский наблюдали за голосованием на выборах депутатов Народного меджлиса (парламента) Мальдивской Республики.
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