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Наталья Бударина и Константин Мазуревский приняли участие в международном наблюдении за выборами депутатов парламента Мальдивской Республики

21 апреля 2024 года секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член Центризбиркома Константин Мазуревский наблюдали за голосованием на выборах депутатов Народного меджлиса (парламента) Мальдивской Республики.

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