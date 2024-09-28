Врачи впервые вылечили диабет первого типа

Скриншот видео Врачи впервые в истории медицины смогли вылечить пациента с диабетом первого типа. Китайские специалистыперепрограммировали стволовые клетки 25-летней девушки-диабетика и пересадили их обратно.
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