Число спутников Starlink на орбите превысило отметку в 8 тысяч единиц На орбиту выведена очередная группа американских спутников.
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Число спутников Starlink на орбите превысило отметку в 8 тысяч единиц На орбиту выведена очередная группа американских спутников.
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