НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Жаль, что лошадь не научила их хорошим манерам один раз и навсегда.Девочки-подростки...
  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Флик проиграл 4 из 32 матчей в ЛЧ. Три поражения – за год в «Барселоне», одно – за два сезона в «Баварии»

Сегодня «Барселона» под его руководством уступила «Интеру» (3:4) в полуфинале и покинула турнир. За год во главе «блауграны» немецкий специалист потерпел три поражения в ЛЧ: от «Интера», «Боруссии» (1:3) и «Монако» (1:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх