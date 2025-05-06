Флик проиграл 4 из 32 матчей в ЛЧ. Три поражения – за год в «Барселоне», одно – за два сезона в «Баварии»

Сегодня «Барселона» под его руководством уступила «Интеру» (3:4) в полуфинале и покинула турнир. За год во главе «блауграны» немецкий специалист потерпел три поражения в ЛЧ: от «Интера», «Боруссии» (1:3) и «Монако» (1:2).