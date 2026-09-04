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В Непале спустя 10 дней спасатели нашли живыми трех человек в тоннеле ГЭС

В Непале спустя 10 дней спасатели нашли живыми трех человек в тоннеле ГЭС

В Непале на десятый день спасательной операции найдены живыми три человека. Их обнаружили в тоннеле гидроэлектростанции «Тришули 3A», который пострадал из-за паводка, сообщил местный депутат.

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