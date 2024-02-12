Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Москва помогает восстанавливать жизненно важные объекты в Луганске и Донецке. Кроме того, московские специалисты приводят в порядок инженерные сети и благоустраивают общественные пространства, рассказал мэр столицы России Сергей Собянин.
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