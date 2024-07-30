Таро-гороскоп на август: что ждет вас в последний месяц лета? Ольга ВайленкоАвгуст, последний месяц лета, часто приносит с собой определенную напряженность: дачные работы, подготовка детей к школе и стремление успеть все до наступления осени.
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